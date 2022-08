Donna uccisa a mazzate sotto casa, un uomo la perseguitava da tempo

Una donna di 56 anni è stata uccisa a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti. L'omicidio di Alessandra Matteuzzi è avvenuto in via dell'Arcoveggio, periferia della città emiliana. Si sarebbe trattato di un femminicidio. La polizia è arrivata quando l'aggressore era ancora in corso e ha fermato un ragazzo di 25 anni. La donna è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza.

Aveva il divieto di avvicinamento

Il sospettato è un italiano che aveva già una misura cautelare. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino era già stato denunciato dalla vittima e aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Il 23 agosto avrebbe atteso la vittima per almeno due ore sotto casa, dove poi l'ha aggredita, appena fuori dalla porta della palazzina dove viveva.