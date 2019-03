Bologna, bimbo cade da carro di carnevale, grave all'ospedale

Bologna, 5 mar. (askanews) - Era in braccio alla madre su uno dei tanti carri allegorici che sfilano nel centro di Bologna in occasione del martedì grasso, quando improvvisamente si è sporto ed è scivolato dal rimorchio trainato dal trattore sbattendo la testa per terra. Un bimbo di due anni è mezzo è ora ricoverato all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni. La tradizionale parata di carnevale è stata sospesa.L'incidente è avvenuto intorno alle 15, lungo via Indipendenza, dove per tutto il pomeriggio, come ogni anno, transitano decine di carri di carnevale dai quali i bambini lanciano caramelle, coriandoli e stelle filanti. Anche una mamma, probabilmente una volontaria del carro realizzato dalla proloco di Lovoleto, un piccolo comune nel bolognese, era sul carro con il piccolo. Dopo la caduta un operatore della sicurezza ha tentato la rianimazione in attesa dell'intervento del 118. I carabinieri sono sul posto per raccogliere le testimonianze sull'incidente.Al momento l'ospedale non fornisce altre informazioni sullo stato di salute del bimbo.