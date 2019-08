Bollino rosso sulle strade, traffico intenso per i rientri in città

Roma, 24 ago. (askanews) - Giornata da bollino rosso sulle strade per il controesodo: il traffico è infatti sostenuto in entrata verso le grandi città del nord già dalle prime ore della mattina, con rallentamenti più significativi sull'A22 e sulla A23 verso sud. Per facilitare la circolazione, dalle 8 è attivo il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate che terminerà alle 16. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali appositamente autorizzati e quelli che fruiscono di particolari deroghe.La situazione è monitorata da Viabilità Italia - il centro di coordinamento istituito al ministero dell'interno - che ha segnalato alcune situazioni più critiche: sulla A22, in direzione sud code a tratti tra Bressanone e Rovereto Nord per traffico intenso; sulla A23, direzione sud rallentamenti con code tra Udine e Palmanova per traffico intenso e si segnala in particolare la chiusura del casella di Udine Sud in entrata per l'autostrada A23 direzione Sud; sulla A14, rallentamenti tra Bivio A14 Diramazione Ravenna e Castel San Pietro Terme; sulla A14: direzione sud rallentamenti tra Bologna Fiera e Imola per traffico intenso; sulla A4, in direzione Venezia rallentamenti a tratti alla barriera di Trieste Lisert e tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro; sulla A30, in direzione nord code per circa 1 chilometro tra Nola e bivio A30/A1.Sulle strade statali invece non si segnalano situazione critiche.Per quanto riguarda il meteo, il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che oggi il tempo sarà instabile su tutta la penisola con precipitazioni di carattere temporalesco specie al centro-nord e durante le ore centrali della giornata. I fenomeni saranno più isolati e solo durante le ore più calde della giornata al sud, con particolare riguardo alle zone interne di Puglia, Campania e Sicilia. Temperature massime senza variazioni di rilievo.