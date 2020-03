I numeri del contagio: oltre 24 mila in Italia, 1.809 decessi e oltre duemila guariti. Lombardia: "Allo stremo"

Questa la situazione attuale del contagio da Coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, e dall'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Secondo i numeri illustrati da Borrelli: i malati nel nostro Paese sono 20.603, 2.853 in più rispetto a sabato, i contagiati sono 24.747. Nelle ultime 24 ore sono decedute 368 persone, il totale delle vittime finora è di 1.809, i guariti sono ad oggi 2.335.

La situazione in Lombardia

Secondo quanto comunicato dall'assessore lombardo Gallera: i positivi in quella regione sono 13.272, i nuovi casi sono 1.587, i ricoverati in totale sono 4.898, la crescita è costante ma definita non esponenziale. Parrebbe un rallentamento ma non deve indurre a facili ottimismi. In terapia intensiva si trovano 757 persone ma i nuovi casi si sono dimezzati (dalla media di 45 a 25) però i morti sono 1.218 con una crescita di 252. La situazione nelle province: Bergamo è quella più colpita con 3.416 contagiati (+552), a Brescia sono 2.473 (+351), a Cremona 1.792 (227), a Pavia 722 (100), a Mantova 327 (60), Monza e Brianza 339 (+115). Milano e hinterland 1.750 (+200). Gallera ha confermato, come aveva già fatto il governatore Fontana che la situazione delle strutture sanitarie in Lombardia resta critica: "Le terapie intensive sono l'aspetto più delicato, ci sono ospedali che dopo 24 giorni sono allo stremo". Ma i posti in terapia intensiva sono saliti da 724 a 1200 grazie alla collaborazione di privati che stanno dando una mano fondamentale all'amministrazione regionale.

La situazione regione per regione

Questi i numeri dei contagi totali e di quelli delle ultime 24 ore in tutta l'Italia: Lombardia: 13.272 (+1587) Emilia-Romagna: 3.093 (+449), Veneto: 2.172 (+235), Piemonte 1.111 (+238), Marche 1.133 (+234), Liguria 559 (+96), Campania +333 (+61), Toscana 781 (+151), Sicilia 188 (+32), Lazio 436 (+79), Friuli-Venezia Giulia 347 (+46), Abruzzo 137 (+25), Puglia 230 (+64), Umbria 143 (+36), Bolzano 204 (+31), Calabria 68 (+8), Sardegna 77 (+30), Valle d’Aosta 57 (+15), Trento 378 (+172), Molise 17 (-), Basilicata 11 (+1). Questi i numeri dei decessi: Lombardia 1218, Emilia-Romagna 284, Veneto 63, Marche 46, Piemonte 81, Toscana 8, Liguria 33, Lazio 16, Campania 9, Friuli Venezia-Giulia 14, Trentino Alto-Adige 11, Puglia 16, Sardegna 2, Sicilia 2, Umbria 1, Abruzzo 3, Calabria 1, Valle d'Aosta 1, Molise e Basilicata nessuna vittima.