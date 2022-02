Vi sono arrivate le bollette triplicate? E' solo l'inizio: stipendi giù, l'Italia si sveglia più povera

Chi spendeva 70 euro per una bolletta elettrica se ne è visto arrivare una attorno ai duecento euro. Aumentano molti generi alimentari ed è solo l'inizio dell'ondata di rincari dovuta alla scarsità di approvvigionamento di materie prime, causate dai continui fermi alla produzione per via dei lockdown pandemici, e del controverso "dossier energetico" che spaventa tutta l'Eurozona e che gli italiani sentono da subito nelle loro tasche. Comincia il tardo inverno-inizio primavera dei rincari, a mangiarsi quel po' di ristori (insufficienti) che il Governo ha dispensato a imprenditori e lavoratori in questo biennio, fra ritardi e inefficienze nell'erogazione. E di fronte alla domanda: ma non stiamo prendendo un diluvio di soldi dall'Ue con il Pnrr, perché non usarlo per mitigare i rincari? Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, risponde che qualcosa ancora si può fare, ma non molto. L'Italia già stremata dalla cassa integrazione per Covid-19 si sveglia più povera.

Misery Index cresciuto di tre punti

Appena qualche giorno fa Confcommercio commentava i dati del cosiddetto Misery Index, il dossier che certifica come due milioni di famiglie, cioè quasi sei milioni di italiani, vivano sulla soglia della povertà reale. Questo indice drammatico è salito di tre punti rispetto a due anni fa. Per Confcommercio: "Il carovita ha vanificato i miglioramenti conseguiti sul fronte dell'occupazione". Che sono comunque minimi, a fronte di un tasso di disoccupazione ancora preoccupante. Al centro di questo ritratto del Paese che si sveglia dalla sbornia sanremese e dalla settimana delle surreali trattative poi miseramente naufragate nella corsa al Colle, con la riconferma all'ultimo secondo di Mattarella, c'è la grave situazione delle retribuzioni. Quasi un unicum in Ue.

Altrove pagano di più, qui si va al ribasso

La tanto decantata crescita del Pil del 6% sbandierata dal premier Draghi e le prime robuste iniezioni di soldi da Recovery Plan europeo non si fanno sentire sul fronte del lavoro. La marea di precari italiani, tre milioni di persone, è ancora lì che si barcamena fra lavoretti a tempo determinatissimo e con scarsa possibilità di progettare il futuro. Se ci chiediamo come mai nei cantieri e nei ristoranti i giovani non ci vogliano andare, preferendo godersi un reddito di cittadinanza a cui manca da sempre la fase 2 (io, governo, un po' ti aiuto ma nel frattempo ti formo e ti metto di fronte a offerte di lavoro, se rifiuti perdi tutto, come avviene all'estero) la risposta è nella controtendenza tutta italiana in materia di stipendi. L'Osce certifica come negli ultimi 30 anni le buste paga siano cresciute del 34% in Germania, del 31% in Francia. Nel nostro Paese gli "emolumenti" sono diminuiti del 3%, i vicini spagnoli prendono netto a pagare il 6% in più. Il tutto mentre la Bce si allarma proprio per l'aumento degli stipendi, visto come spia di un'impennata dell'inflazione. E mentre torna a crescere lo spread fra Bund e Btp, a ricordarci come le istituzioni Ue marchino strettissima l'Italia sull'uso di fondi che di certo finora non hanno fatto diminuire il caro-bollette.