Bollette:Comune Trieste buio in piazza Unità contro rincari

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - Il Comune di Trieste ha aderito all'iniziativa dell'Anci contro il rincaro delle bollette e ha spento le luci del Palazzo Municipale per manifestare la propria preoccupazione per l'impennata dei costi dell'energia. In piazza Unità d'Italia gli altri edifici, compresi quelli della Regione e della Prefettura, sono invece regolarmente accesi, con l'illuminazione che mette in risalto stucchi e statue Trieste è uno dei tanti Comuni che ha accolto la proposta dell'Anci visto che l'aumento dei costi di energia e materie prime sta colpendo pesantemente imprese, famiglie e Comuni. Questi si troverebbero a dover scegliere tra aumentare i tributi o tagliare servizi primari. E' dunque urgente, è il senso dell'iniziativa, un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. (ANSA).