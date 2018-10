La Bmw richiama 1,6 milioni di auto diesel: rischio incendio motore

Sono più che triplicati i richiami di auto diesel di alcuni modelli di Bmw per il rischio di incendio nei motori. La casa automobilistica tedesca - riferisce Bloomberg - ha comunicato che sta richiamando 1,6 milioni di veicoli dopo che ad agosto aveva annunciato interventi di controllo su meno di mezzo milione di auto.

Rischio incendi nei motori diesel

Il provvedimento era stato preso dopo che in Corea del Sud si erano verificati 40 casi di incendio. Il malfunzionamento riguarda il dispositivo di raffreddamento e, ha spiegato Bmw, "in casi estremi" la possibile fuoriuscita del refrigerante dall'unità di ricircolo dei gas di scarico può causare incendi nei motori diesel a quattro e sei cilindri prodotti tra il 2010 e il 2017.

Richiamo "precauzionale"

Già a metà agosto Bmw aveva fatto sapere che avrebbe richiamato circa 480mila veicoli diesel in Europa e in Asia. Ora però il numero è notevolmente aumentato. "Nell’ambito di ulteriori indagini su motori, Bmw ha identificato casi isolati di altri veicoli con 'rischio minimo' ma ha deciso di estendere i richiami". Si tratta dunque di un richiamo solo "precauzionale", per cercare di controllare bene tutti i veicoli che potrebbero avere questo tipo di problema e non sono stati inseriti nella prima lista di vetture da controllare. Il gruppo tedesco per ora non ha fornito dettagli sui modelli di auto coinvolti.