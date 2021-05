Blue Whale: ragazza condannata a un anno e mezzo

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Si è chiuso con una condanna a un anno e mezzo, con pena sospesa e non menzione, il primo e unico processo celebrato davanti al Tribunale di Milano nel quale una ragazza, ora di circa 25 anni, è finita imputata con le accuse di atti persecutori e violenza privata aggravati, per essersi spacciata per "curatore" nell'ambito della cosiddetta "Blue Whale Challenge" e per aver costretto, tramite i 'social', una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto, come primo step delle 50 prove di coraggio. A deciderlo è stato oggi il giudice monocratico della nona sezione penale Angela Martone. (ANSA).