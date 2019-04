BluE porta la mobilità del futuro alla Design Week

Milano, 1 apr. (askanews) - Dal 9 al 14 aprile, in concomitanza con la Design Week a Porta Venezia va in scena la mobilità del futuro. E' il format BluE ideato dalla società SG Company con il patrocinio del Comune di Milano. Sei giorni di talk, presentazioni, installazioni, indagini scientifiche e innovazioni ospitate nel mezzanino della M1 per fare il punto sulla best practice a livello mondiale in tema di mobilità green, ma anche prove su strada in corso Buenos Aires e nel BluE Village, in piazza Oberdan dei mezzi green di ultima generazione targati Bmw come la i3 e la i8. Ma non solo, sarà possibile provare anche gli scooter e i monopattini elettrici di Cityscoot e hive. Dario De Lisi, CSO di SG Company: "BluE nasce per essere una piattaforma di condivisione e di dialogo. E' concepita per partire da Milano adesso, che è la città che più di tutte forse esprime questo racconto e questa progettualità, per poi essere allargata al nazionale e all'internazionale".La transizione verso sostenibilità e la mobilità green è una rivoluzione epocale che richiede un lavoro di squadra fra tutti gli attori coinvolti e una stretta collaborazione fra pubblico e privato, come ha spiegato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran: "Il cambiamento non lo ottengono da sole le istituzioni, le aziende o i cittadini, ma un'alleanza fra tutti i soggetti che va nella stessa direzione. Il pianeta, la pianura padana, Milano, hanno un problema di inquinamento e di cambiamenti climatici. La mobilità elettrica è parte della soluzione".Fra i partner oltre a Dhl, Continentale e Atm, in prima fila c'è Bmw Italia, l'Ad e presidente Sergio Solero: "Una bella iniziativa che mette insieme pubblico e privato per far ragionare sul fatto che la mobilità del futuro soprattutto in ambito urbano è già oggi e sarà sempre di più elettrica e condivisa. Due temi che fanno parte del Dna Bmw da anni con i nostri prodotti Bmw "i" e con il nostro car sharing Drive Now".Anche il mondo delle assicurazioni guarda con attenzione alla rivoluzione della mobilità green. Se già oggi con i sistemi di assistenza alla guida, la valutazione del rischio sta cambiando, domani con l'introduzione della guida autonoma l'errore umano sarà azzerato ma si apriranno nuovi scenari, come ha spiegato Andrea Costa Deputy Insurance Products di Allianz, partner di BluE: "C'è la possibilità che emergano nuovi rischi, oggi non conosciuti e collegati al tema della vulnerabilità informatica delle vetture connesse, quindi per un assicuratore è fondamentale conoscere e riconoscere gli impatti di questa rivoluzione tecnologica".BluE non si esaurirà nei soli spazi di Porta Venezia, ma sarà presente in tutte le zone focus della Design Week e nelle periferie con i BluE Hub, delle isole tecnologiche dedicate allo sharing di mezzi elettrici.