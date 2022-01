Dopo un inizio anno dominato dal bel tempo, il meteo sull'Italia è destinato a mutare ancora una volta. In queste ore i primi fronti atlantici iniziano a scendere di latitudine e pilotati da una vasta area depressionaria riusciranno a smantellare definitivamente l'anticiclone. I primi segnali di cambiamento inizieranno ad intravedersi da martedì con il ritorno delle piogge al Nord e della neve sulle Alpi. ll peggioramento proseguirà e il giorno dell'Epifania si trasferirà alle regioni centrali e parte di quelle meridionali. L'aria fredda che spingerà il fronte determinerà inoltre un netto calo delle temperature da Nord a Sud.

Blitz artico in arrivo

Nel corso di martedì 4 un primo impulso instabile provocherà un peggioramento del tempo specie sulla Liguria, sul Piemonte orientale e sulla Lombardia con il rischio di qualche piovasco. Questo sarà il preludio di una e più forte e organizzata perturbazione che si avvicinerà velocemente all'Italia. Seguirà quindi la svolta attesa tra mercoledì 5 e giovedì 6, con l'arrivo di intensi e freddi venti, accompagnati da precipitazioni su tutto il Nord Est che assumeranno carattere nevoso sulle Alpi a partire dagli 800/900 metri di quota. Peggiora anche al Centro-Sud con precipitazioni più irregolari, ma nevose sugli Appennini attorno ai 1000 metri.

Previsione Epifania

Tornerà a rasserenarsi al Nord salvo le ultime residue nevicate sull'Appennino Emiliano a quote collinari e ancora qualche pioggia sulla Romagna. Giornata instabile al Centro Italia, Sardegna, basso Tirreno, con piogge e rovesci sparsi e nevicate sull'Appennino dai 500/800m, a tratti a quote inferiori ad inizio giornata su quello settentrionale. Tendenza però a miglioramento sul medio-alto Tirreno con ampie schiarite in serata a partire dalla Toscana. Condizioni un po' più soleggiate sulle regioni del basso Adriatico e su quelle ioniche. Temperature in sensibile diminuzione su tutta Italia.