Blitz antimafia tra Palermo e Milano: 91 arresti

Roma, 12 mag. (askanews) - Blitz antimafia dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Palermo e di altri Reparti sul territorio nazionale: eseguite ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Dda, nei confronti 91 persone nonché il sequestro di un vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del valore di circa 15 milioni di euro.L'operazione è scattata tra Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Impegnati 500 uomini delle Fiamme Gialle, con l'appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.Secondo quanto si è appreso il blitz, chiamato "Mani in pasta", ha colpito soprattutto il rione Arenella-Acquasanta del capoluogo siciliano, oltre che le attività nel nord Italia. Al centro delle indagini della Procura di Palermo - coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise e Dario Scaletta - gli affari e gli investimenti del clan mafioso a Milano."Faccio il mio plauso alla Procura di Palermo al capo procuratore Lo Voi e i suoi magistrati per la brillante e complessa operazione che ha condotto all'arresto di 91 mafiosi. Complimenti alla Guardia di Finanza che ha condotto le indagini e ha effettuato gli arresti", ha detto in una nota Nicola Morra presidente della commissione Antimafia: "Se qualcuno pensa che la mafia sia un problema minore, che non rappresenta un'emergenza nazionale, ha ancora una volta la dimostrazione del contrario. Le mafie sono all'assalto degli imprenditori onesti e dell'economia legale. Plaudo di cuore, quindi, agli uomini dello Stato che mantengono fede al giuramento fatto di lealtà alle Istituzioni democratiche e in difesa dei cittadini e delle loro comunità", ha concluso.