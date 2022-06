Blitz ambientalisti sul Gra, dieci identificati

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nuovo blitz degli ambientalisti del gruppo Extinction Rebellion sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Questa mattina, intorno alle 7.30, un gruppo di circa 10 di attivisti ha fermato il traffico sul Gra nel tratto di strada tra le uscite Casilina e Appia scatenando la protesta degli automobilisti. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia stradale e del commissariato Tor Carbone che hanno ristabilito la calma. I dieci sono stati portati in commissariato per essere identificati. Nei giorni scorsi, sempre lo stesso gruppo, ha messo in atto blitz sul Grande raccordo per protestare contro l'abbattimento dei cinghiali disposto dalle autorità . (ANSA).