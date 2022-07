Blackout Monfalcone: sindaca, emergenza risolta

(ANSA) - MONFALCONE, 06 LUG - "L'emergenza è risolta. Oggi non abbiamo avuto problemi anche perchè questa notte, alle 2.30, hanno ripristinato le 4 linee interrate": lo ha reso noto, all'ANSA, il sindaco di Monfalcone (Gorizia), Annamaria Cisint, dopo il grave blackout di ieri. "Nel frattempo, sono arrivate due power station, posizionate nel giardino della sede dell'Enel, a Monfalcone, nel caso in cui dovesse ricapitare una cosa di questo tipo, una sospensione o una problematicità severa come quella avvenuta ieri - ha specificato -. Riuscirebbe a sopperire alla media tensione". Oggi "stiamo facendo la prima conta dei danni - ha proseguito - nel pomeriggio incontrerò i vertici dell'Enel. Ho anche già ricevuto più di una cinquantina di email da parte di piccoli imprenditori che mi elencano i danni che hanno subito, e anche da cittadini che mi descrivono danni di natura diversa. Di conseguenza oggi farò una prima valutazione di come supportare i cittadini in questo tentativo di recuperare i soldi persi - ha concluso il sindaco - Nel pomeriggio saprò un po' meglio come ci muoveremo". (ANSA).