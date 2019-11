Black Friday, cresce spesa calano saldi

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Cresce il Black Friday, scendono i saldi estivi: è l'estrema sintesi di una ricerca sul 2018 dell' associazione Consumers for digital payments (C4DiP) che chiede la liberalizzazione delle svendite. A causa di promozioni anticipate per clienti e iscritti a newsletter le vendite e-commerce durante il 'venerdì nero' sono salite già il giovedì con un +18% rispetto al 2017. Il giorno topico ha segnato invece un +13%, e il lunedì riservato all' elettronica +16%. Il Black Friday, con quasi il 70% delle vendite via mobile, si è confermato il giorno dell'anno con il più alto tasso di conversione, ovvero la percentuale di visitatori che hanno effettuato un ordine: 4,5%, contro una media annua che non supera il 2%. Per i saldi estivi la situazione è invece opposta. Nell'estate 2018, ma la tendenza è confermata nel 2019, le vendite sono state inferiori alle aspettative in tutte le città italiane: le più grandi hanno registrato un -5%, mentre nei principali centri del sud il calo è arrivato fino al -15%.