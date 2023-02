Bit: vicepresidente Salvini visita stand Regione Marche

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Si chiude la tre giorni dedicata al turismo alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano con le Marche tra i protagonisti. Stamattina anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ha salutato gli operatori turistici presenti nello stand della Regione Marche. La visita di Salvini segue quella inaugurale del Ministro del Turismo Daniela Santanché e dimostra una grande attenzione per il territorio marchigiano da parte del governo. Tra gli appuntamenti della giornata c'è stata la presentazione di Tipicità Festival, Tipicità in Blu e Grand Tour delle Marche 2023 alla presenza del direttore di Touring, Silvestro Serra, in occasione di Bit, solo pochi giorni dopo l'evento-anteprima realizzato dall'organizzazione marchigiana a Londra. La stagione si aprirà con Tipicità Festival, in programma a Fermo Forum dall'11 al 13 marzo. Segnalata anche dal portale del Ministero del Turismo, Italia.it, come "iniziativa da non perdere", la manifestazione si sviluppa su una superfice coperta di 10mila metri quadri. Quattro percorsi espositivi e sei aree eventi attendono curiosi e golosi per esplorare le prelibatezze marchigiane interpretate da grandi chef e giovani talenti. Non solo cibo, ma anche i territori e le comunità locali sono protagoniste di un vero e proprio viaggio nelle identità marchigiane e dei confronti con altre realtà italiane ed estere in www.tipicita.it. (ANSA).