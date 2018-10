Biogen: 'App Cleo migliora qualità vita pazienti con sclerosi'

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - L'applicazione Cleo "è nuovo servizio per i pazienti con sclerosi multipla che fornisce informazioni complete, attendibili e utili per una migliore gestione della loro quotidianità, con un'attenzione forte alla qualità della vita". Lo dice all'Adnkronos Francesca Filippucci, Customer Excellence & Operations Director di Biogen, presentando l'applicazione per smartphone Cleo. Biogen, ricorda ancora Filippucci, "è da sempre impegnata nell'innovazione terapeutica in ambito neurologico, in particolare nel mondo della sclerosi multipla, dove è impegnata da 40 anni e ha portato soluzioni innovative ai pazienti in tutto il mondo".