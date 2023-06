Bimbo ricoverato in ospedale a Palermo, ha ingerito droga

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Un altro bambino di due anni è stato ricoverato all'ospedale dei Bambini di Palermo per avere ingerito hashish. Dopo gli esami è stato confermato che il piccolo è risultato positivo alla cannabis. Le indagini, come avviene sempre in questi casi, sono coordinate dalla procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna.

I genitori sentiti dalla polizia hanno detto di non sapere come il bimbo sia venuto a contatto con la sostanza stupefacente. "E' secondo caso in pochi giorni - dice la dottoressa Desirée Farinella, responsabile della direzione medica dell'ospedale Di Cristina - Al momento il bambino è ricoverato. Bisogna sottolineare la pericolosità dell'assunzione accidentale delle droghe. L'uso domestico o la manipolazione domestica delle cosiddette droghe leggere ha dei rischi anche molto seri sulla salute dei bambini. Bisogna mantenere alto il livello d'informazione sul fenomeno in stretta la collaborazione con le procure a tutela dei bambini". (ANSA). .