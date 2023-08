Bimbo annega in Puglia, quinta vittima in un mese. Il piccolo aveva 4 anni, l'incidente in un acquapark a Monopoli

Il dramma si è consumato in pochi istanti, nonostante ogni successivo e immediato tentativo di rianimare il bambino di quattro anni e mezzo annegato in un acquapark a Monopoli. Qui ai confini tra le province di Bari e Brindisi il piccolo stava trascorrendo alcune ore in compagnia dei genitori.

Una giornata estiva solo in apparenza come tante altre per la famiglia, che risiede in un comune della provincia di Brindisi: poco dopo le 18 la tragedia che si è verificata in una delle piscine che si trova nella struttura. Qui il corpicino del piccolo è stato ritrovato, ormai privo di sensi: subito sono stati allertati i soccorsi e disposto l'immediato trasferimento nel vicino ospedale. Ogni tentativo del personale sanitario del 118 e dei medici, però, è stato inutile.

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monopoli e coordinate dalla procura di Bari. I militari stanno acquisendo ogni elemento per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Inizialmente era stato ipotizzato che il piccolo fosse scivolato in piscina, dopo aver urtato il capo, ma questo circostanza non è stata accertata dalle forze dell'ordine che hanno acquisito anche alcune telecamere interne di videosorveglianza per ricostruire gli ultimi momenti in vita del piccolo, poi finito in acqua in un punto in cui non toccava.

Con l'incidente di oggi sono cinque i bambini annegati in Puglia in poco più di un mese. Il 5 luglio scorso un bimbo di sei anni morì in mare a Margherita di Savoia davanti a numerosi bagnanti. Pochi giorni dopo il decesso dei due fratellini a Manfredonia di sette e sei anni in una vasca per la raccolta di acqua da utilizzare per l'irrigazione. Il 17 luglio scorso, invece, a Taurisano, in provincia di Lecce, morì annegato in una piscina che si trovava in una villetta di famiglia un bambino di due anni. Oggi a Monopoli il nuovo dramma.