Bimbo di un anno e mezzo muore soffocato da un boccone

(ANSA) - RIMINI, 19 DIC - La Procura della Repubblica di Rimini ha avviato un'indagine sulla morte per soffocamento da cibo di un bimbo di un anno e mezzo avvenuta il 5 dicembre scorso all'Ospedale di Rimini. Il bimbo, come riportano i quotidiani locali, era stato ricoverato in seguito al soffocamento avvenuto durante il pasto a casa dei genitori a Faenza, il 30 novembre. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha richiesto l'autopsia per stabilire l'esatta dinamica dei fatti clinici che hanno portato alla morte del piccolo. Il primo accesso in ospedale del bambino è a Faenza il pomeriggio del 30 novembre con l'ambulanza chiamata dai genitori. Le successive complicanze spingono i sanitari a trasferirlo nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale di Rimini dove muore il 5 dicembre. (ANSA).