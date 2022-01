Bimbo annegato: convalidato il fermo della mamma

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 05 GEN - Il giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone ha convalidato in serata il fermo di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell'omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre del Greco (Napoli) domenica sera, quando il corpo senza vita del piccolo è stato recuperato nella acque antistanti località La Scala da alcuni ragazzi attirati dalle urla provenienti da una scogliera. Per la donna, ritenuta responsabile di omicidio volontario in base anche alle prime ammissioni rese lunedì durante un primo interrogatorio nella caserma dei carabinieri, è stato disposto il trasferimento in carcere. (ANSA).