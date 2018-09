Bimbo di 6 mesi cade dal letto e muore

Perugia, 8 set. (AdnKronos) - Un bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal letto a Montefalco nel perugino. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi. Il piccolo era figlio di una coppia di tedeschi, che si trovava in vacanza in Italia, ospite da amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Foligno e il personale sanitario che però non ha potuto far altro che costatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.