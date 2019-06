Bimbo 2 anni muore in stagno casa

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno, dopo essere caduto in uno stagno di un'abitazione a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare la dinamica dell'accaduto. E' stato il papà a trovare il bimbo di due anni morto stamattina in un piccolo stagno che si trova nel giardino della loro villa a Nettuno vicino Roma. Secondo quanto si è appreso, quando l'ha visto il bimbo era a testa in giù nello stagnetto grande circa tre metri. Inutili i soccorsi. Sulla vicenda indaga la polizia. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I genitori avrebbero raccontato di non essersi accorti che il bimbo era uscito in giardino.