Bimbo 10 mesi muore in ospedale a Siena

(ANSA) - SIENA, 30 MAG - Un bambino di 10 mesi è deceduto ieri all'ospedale di Siena dopo il riacutizzarsi di sintomi gastrointestinali che, nella tarda serata di lunedì, avevano portato i genitori a recarsi al pronto soccorso dal quale il bambino era stato dimesso il giorno precedente "in seguito al miglioramento delle sue condizioni". A darne notizia è la stessa l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. "Il bimbo è stato preso in cura prontamente nell'ambito del percorso pediatrico - spiega il dg Valtere Giovannini -; la situazione clinica è purtroppo peggiorata nelle ore successive e, nonostante le procedure di emergenza attivate, il bambino è deceduto". Giovannini sottolinea che "abbiamo subito studiato e valutato il percorso sanitario del bambino, esprimendo ai genitori l'intenzione di richiedere un riscontro diagnostico ed effettuando un audit con oltre 40 professionisti". "Abbiamo fatto tutto il possibile in scienza e con amore - conclude -. Non è stato sufficiente ma l'ospedale ha fatto tutto il possibile".