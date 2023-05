Spari contro bar, la bimba ferita è fuori pericolo. Accusa di tentato omicidio per i due sparatori

E' fuori pericolo la bimba di 10 anni ferita con i genitori all'esterno del bar-gelateria di Sant'Anastasia (Napoli) da una raffica di proiettili esplosa da due giovani, di 19 e 17 anni, entrambi sottoposti a fermo per tentato omicidio. La piccola è stata raggiunta da un proiettile a uno zigomo: i medici dell'ospedale pediatrico Santobono hanno dovuto sottoporla a due interventi chirurgici, la prognosi per la piccola paziente resta riservata ma non è in pericolo di vita. Non sono gravi nemmeno le condizioni dei suoi genitori. La folle sparatoria avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Nel bar infatti era in corso una festa a cui stavano partecipando una decina di bambini, rimasti scioccati dall'accaduto ma fortunatamente tutti incolumi.

Si sono costituiti i due giovani

A sparare, due ragazzi a bordo di uno scooter. Che nel giro di poche ore sono stati entrambi fermati dopo che attorno a loro si era stretto il cerchio carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, coordinati dalla Dda e dalla procura dei minorenni di Napoli. Tutti e due - Emanuele Civita, di 19 anni, ed un diciassettenne - sono stati identificati grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza installate in zona e dopo l'acquisizione di alcune testimonianze. A casa non c'erano, ma si sono costituiti.

Il motivo della sparatoria

I due giovani erano stati allontanati, per aver litigato con altri ragazzi, dai gestori di un bar a chiosco che si trova di fronte a quello dove la famiglia era andata a prendere un gelato. Un affronto che doveva essere vendicato. Per questo sono tornati a bordo di uno scooter, armati di un revolver e di un mitra, che prima hanno ostentato davanti ai due bar, in uno dei quali era in corso una festicciola con una decina di bambini di 12 anni, per poi esplodere diversi colpi verso la piazza in un secondo passaggio. I colpi della "stesa" hanno colpito la bambina di 10 anni e i suoi genitori. E' rimasto illeso, invece, un altro figlio della coppia, di appena 6 anni, che al momento degli spari si trovava all'interno del bar insieme ad altri conoscenti, ai quali è stato poi affidato durante i soccorsi, in attesa di uno zio