Bimba fragile morta per Covid

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - È morta ieri sera presso la "Terapia Intensiva Covid" dell'Istituto Giannina Gaslini una bimba di 10 anni affetta da gravissima polmonite Covid, e già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). Lo rende noto l'ospedale in una nota. La bimba, originaria di Crema, era ricoverata in terapia intensiva da circa un mese. Dopo aver contratto il virus nell'ambiente familiare, era stata inizialmente trasferita a Pavia e poi trasferita alla Terapia Intensiva del Gaslini per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. (ANSA).