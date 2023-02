Deve restare in carcere la 27enne arrestata nei giorni scorsi, in un'inchiesta della Squadra mobile e del pm Pasquale Addesso, per maltrattamenti aggravati sulla bimba di 17 mesi. La donna, stando alle indagini, spruzzava dello spray deodorante a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustioni sulla pelle della piccola. Figlia che negli ultimi 5 mesi è stata ricoverata in tre ospedali, tra Varese e Pavia, e poi al Policlinico di Milano dove i medici si sono accorti che quelle lesioni potevano essere state causate dalla madre.

Respinta la richiesta dei domiciliari

Il gip di Milano Sonia Mancini ha respinto un'istanza di domiciliari avanzata dal legale Vincenzo Sparaco dando conto della sua "lucida capacità di difendersi dalle conseguenze" delle sue azioni. E chiarendo che per lei i domiciliari in un contesto "familiare", come da istanza, non vanno bene perché le sue "condotte" nei confronti della bimba "si sono protratte per più di un anno senza che nessuno dei parenti 'si accorgesse”. Il giudice ha deciso che la donna deve restare in carcere anche perché “pur ammettendo" i fatti ha "incredibilmente dichiarato di 'non aver capito'" che erano quelle sue condotte "a cagionare le lesioni" alla figlia e dunque resta ferma la sua "pericolosità sociale".

“Sono pentita”

Non pensavo di farle del male, sono pentita, ma non credevo di essere io la responsabile del suo stare male", si era giustificata la donna interrogata dal gip. Per il giudice, la 27enne "pur ammettendo che lo spray glielo aveva portato il marito" in ospedale (al Policlinico gli investigatori piazzarono delle microcamere che ripresero i maltrattamenti) ha negato, però, che "fosse stato lui ad inserirlo in un calzino" per nasconderlo. Per il gip la donna ha una "totale incapacità" di "rendersi autonomamente conto della natura delle azioni compiute ai danni della figlia" e si "nascondeva sempre quando agiva".

La bimba è stata affidata ai servizi sociali

In una "occasione ha volutamente impedito al marito di entrare in soccorso della bambina urlante". E i parenti non si sono nemmeno accorti "del disagio psicologico in cui ella evidentemente versava e, chiaramente, versa tutt'ora". La bimba è stata affidata ai servizi sociali ed è seguita dal Tribunale per i minorenni, che dovrà valutare se il padre sia o meno idoneo a tenere la figlia.