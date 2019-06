Bimba di 3 anni cade in un una piscina in disuso e annega in una pozza d’acqua

Una bimba di 3 anni è annegata in una pozza d'acqua piovana all'interno di una piscina in disuso. La tragedia si è cosumata ad Eboli (Salerno) dove una bambina di origine marocchina è stata trovata senza vita in una piscina in disuso.

Sarebbe finita in una pozza creata dall'acqua piovana

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Eboli, la piccola stava giocando nella casa in cui viveva con la propria famiglia in zona Prato. La bimba si sarebbe introdotta all'interno della piscina dalle scale e sarebbe finita in una pozza creata dall'acqua piovana. I genitori, dai quali si era allontanata poco prima, l'hanno rinvenuta con il viso in acqua.

Inutili i soccorsi

Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, ha provato in ogni modo a rianimare la piccola ma ogni tentativo è risultato vano. Il corpo della bimba è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Eboli in attesa dell'esame autoptico che chiarirà le cause del decesso. Sono state avviate dai carabinieri le indagini per accertare le cause dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Eboli: "Sono sconcertato"

"Sono sconcertato per questa tragedia - dice il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia".