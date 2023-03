Bambina muore a soli 6 anni per le complicazioni al cuore causate dell'influenza di tipo B

Una bambina di sei anni è morta a Piacenza per le complicanze di un virus influenzale. Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la piccola, Maria Isabela Lisaru, figlia di una famiglia di origine romena, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato per una miocardite fulminante, complicazione intervenuta dopo aver contratto un'influenza di tipo B.

La corsa al pronto soccorso

La bambina era stata portata venerdì pomeriggio al Pronto soccorso pediatrico. Da giorni manifestava sintomi influenzali che sono andati peggiorando da giovedì mattina dopo un parziale miglioramento. Viste le condizioni della bambina, è stato disposto il trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano, ma ogni tentativo è risultato vano. Ma quindi una semplice influenza può causare una complicazione così grave? “Anche il virus influenzale può determinarla, ma l’evenienza si conferma piuttosto rara”, si legge in una relazione di Maria Frigerio, direttore della struttura complessa di Cardiologia 2 all’ospedale Niguarda di Milano, membro della Fondazione Veronesi.

Il cordoglio del sindaco

Sotto choc la famiglia della piccola che avrebbe dovuto esibirsi domenica scorsa con il coro della sua scuola. Il padre di Maria Isabela è un imprenditore nel campo della logistica e impegnato in politica nel suo paese d'origine, ma è anche molto conosciuto a Piacenza. Lo sgomento e il dolore di tutta la comunità è stato espresso dalla sindaca Katia Tarasconi: "Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l'amore che ho"

Influenza di tipo B

L’influenza B è meno comune ma causa ancora focolai di influenza stagionale. Uno o due ceppi di influenza B sono inclusi nel vaccino contro l’influenza stagionale ogni anno per proteggere le persone dai ceppi che i ricercatori ritengono abbiano maggiori probabilità di causare malattie durante la prossima stagione influenzale. Il vaccino antinfluenzale quadrivalente (quattro ceppi) contiene due ceppi di influenza B, mentre il vaccino antinfluenzale trivalente tradizionale (tre ceppi) ne contiene solo uno. L’influenza B non è suddivisa in sottotipi come l’influenza A, ma è suddivisa in singoli ceppi.

Differenza tra l’influenza A e B

Non c’è molta differenza tra l’influenza A e B quando si tratta di come ti influenzano; uno non è più o meno grave dell’altro. La principale differenza sta nel modo in cui sono classificati e nel loro potenziale di causare epidemie. L’influenza B può causare focolai di influenza stagionale, ma si verificano meno frequentemente rispetto ai focolai di influenza A.