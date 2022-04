Bif&st: premi, Irene Virgüez e Enzo Vogrincic miglior attori

(ANSA) - BARI, 01 APR - La giuria del concorso Panorama Internazionale della tredicesima edizione del Bif&st di Bari ha assegnato il premio di miglior regista a Clio Barnard per il film Ali & Ava; il premio per migliore attrice è andato a Irene Virgüez per il film La hija (the daughter) di Manuel Martin Cuenca; premio per miglior attore protagonista a Enzo Vogrincic per '9' di Martín Barrenechea e Nicolás Branca. Menzione speciale all'attrice Carolina sala per il film 'Vetro' di Domenico Croce. (ANSA).