Bibbiano, per affidi illeciti 24 persone rinviate a giudizio

Bologna, 23 giu. (askanews) - Sono 24 le persone per le quali la Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta sul presunto traffico di minori in Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Lo scorso gennaio il Gip aveva notificato l'avviso di fine indagini a 25 persone, tra le quali il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti prima finito agli arresti domiciliari per abuso d'ufficio e falso ideologico, poi scarcerato dalla Cassazione.All'udienza di ottobre, come chiesto dal pm Valentina Salvi che ha seguito le indagini su "Angeli e Demoni", si dovranno presentare anche l'ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, l'assistente sociale Francesco Monopoli, lo psicoterapeuta del centro di Torino "Hansel e Gretel" Claudio Foti e la moglie Nadia Bolognini.La pm ha citato 155 testimoni, 48 parti offese tra cui diversi Comuni della Val d'Enza, della provincia di Reggio Emilia e di Parma. Tra i reati ipotizzati anche maltrattamenti in famiglia, lesioni dolose, violenza privata, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, falsa perizia anche attraverso l'altrui inganno, frode processuale, depistaggio o frode in processo penale, tentata estorsione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche."Quello che a sinistra è stato definito un semplice raffreddore ha prodotto 24 richieste di rinvio a giudizio - ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini -. Su Bibbiano attendiamo le sentenze, come è giusto che sia, ma dal Pd e dintorni dovrebbero farsi un esame di coscienza per l'arroganza e la superficialità con cui hanno liquidato il dolore di troppe famiglie".Mentre il Movimento 5 stelle, per bocca dei suoi portavoce Stefania Ascari, Maria Edera Spadoni, Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Silvia Piccinini, Natascia Cersosimo e Paola Soragni chiede "giustizia per tutelare i minori e le famiglie".