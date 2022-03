Bianchi: 8455 ragazzi ucraini a scuola, situazione sotto controllo

Roma, 30 mar. (askanews) - "Abbiamo un sistema che ci permette di rilevare costantemente il numero di studenti ucraini in Italia, presso quali istituzioni scolastiche e quali tipologie di scuole. Ad oggi sono 8455 i ragazzi ucraini inseriti nelle nostre scuole. Di questi, 1577 sono nell'Infanzia, 4172 nella Primaria, 2066 nella secondaria I grado e 640 nella secondaria di II grado. Anche la scuola paritaria si è attivata: sui 8455, circa 7500 sono nelle scuole statali e 900 nelle paritarie. C'è stata un'ampia risposta: nel complesso la situazione percepita è sotto controllo". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione alla Commissione Cultura della Camera sull'organizzazione dell'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli."Abbiamo provveduto al loro inserimento - ha spiegato - ma sono dislocati in maniera diversa nelle regioni: 1888 sono in Lombardia, 992 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto e poi tutti gli altri fino a un minimo di 56 in Basilicata e 36 in Molise. L'andamento degli arrivi è stato ad ondate: una prima fino al 20 marzo con 2600 studenti, poi diventati 6000 il 27 e risaliti fino a oggi a 8455"."In Italia, secondo le considerazioni del Ministero dell'Interno, abbiamo in Italia circa 25mila minori su circa 70mila rifugiati: ci attendiamo che possano richiedere la partecipazione" nelle scuole italiane "altri ragazzi, fino almeno a 25mila. Finora stiamo tenendo con le risorse che abbiamo, ma se dovessero arrivare altri ragazzi sarebbe necessario disporre di altre risorse", ha concluso il ministro.