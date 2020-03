Bertolaso shock: "Sono positivo al coronavirus. Vincerò questa battaglia"

"Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia". Così in un post su Fb Guido Bertolaso.

Salvini: "Non si è risparmiato"

Guido Bertolaso "era in giro come un matto a verificare ospedali, strutture perché sta coordinando e sono sicuro che lo farà da casa, via telefono. E' chiaro che se per mestiere sei più esposto al rischio...". Inoltre "ha girato mezza Lombardia, è andato nelle Marche, lo ringrazio perché non si è risparmiato". Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato in diretta a 7Gold la notizia del contagio di Bertolaso. "

Il messaggio di Tajani

"In bocca al lupo a Guido Bertolaso! Con il coraggio del medico d'urgenza si è messo al servizio dell'Italia senza paura dei rischi che correva. Un modello da seguire come tutti coloro che sono in prima linea a difendere la nostra salute". Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Fontana: "Resta al nostro fianco"

Guido Bertolaso "mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell'ospedale". Così il presidente della Regione Lombardia