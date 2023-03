Bernini, 'la ricerca in Italia è di eccellenza'

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - "La ricerca in Italia è di eccellenza non solo nel campo della terapia genica, fondamentale durante la pandemia, ma anche nella meccanica, nell'aeronautica, nella mobilità sostenibile". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari. "Chi studia qui non fa fatica a trovare posto all'estero - ha aggiunto - Anche se il nostro auspicio è che possa tornare qui e noi facciano di tutto perché possa tornare". (ANSA).