L’addio a 8 cifre di Berlusconi alla Pascale: una “buonuscita” di 20 milioni più un milione l'anno di mantenimento

La storia d'amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale a marzo è arrivata al capolinea. Dopo undici anni d'amore i due non si potevano ldi certo asciare con una stretta di mano. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, la 35enne napoletana avrebbe ricevuto una ‘buonuscita’ milionaria da parte dell’ex compagno, la cifra scucita dal Cavaliere alla ormai ex fidanzata sarebbe di 20 milioni di euro.

Mantenimento milionario

Ma non è finita alla cifra a 8 cifre sempre secondo il settimanale bisogna peraltro aggiungere un mantenimento di un altro milione all’anno: circa 80mila euro ogni mese. Notizia che se confermata sarebbe clamorosa, visto che Berlusconi e la Pascale non erano sposati. Certo è una cifra enorme quella sborsata dall’ex premier, ma comunque bassa se paragonata agli 1,4 milioni di euro al mese che Berlusconi doveva versare a Veronica Lario: cifra poi annullata dalla Corte d’Appello di Milano, prima del definitivo accordo tra il capo di Forza Italia e la ex moglie che ha messo fine a 10 anni di battaglia legale.

La fine della storia d’amore

L’annuncio della fine della storia d’amore era stata comunicato da una nota di Forza Italia. "Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia".

Nuova fiamma per l'ex premier

Da allora al fianco del Cavaliere sembra esserci Marta Fascina, 30enne deputata azzurra calabrese che recentemente è stata vista sbarcare a Olbia, in Sardegna, da cui ha poi raggiunto la storica dimora del Cavaliere a Porto Rotondo, ritiro estivo dell’ex presidente del consiglio. E la Pascale? Il settimanale Oggi pubblica in esclusiva le foto della 35enne in barca con la sua nuova amica, la cantante Paola Turci. Assieme condividono l’impegno in favore dei diritti di gay, lesbiche e delle famiglie arcobaleno. Non invece ancora chiaro se la ragazza napoletana finite le vacanze continuerà ad abitare a Villa Maria, dove vive da un paio d’anni.