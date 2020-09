Berlusconi dimesso dall'ospedale, è guarito ma starà in isolamento ad Arcore

Dopo 12 giorni di ricoverso presso l'ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi può finalmente tornare a casa. LLe dimissioni sono previste per oggi intorno alle 11.30. L'ex premier era stato ricoverato giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2.

In isolamento ad Arcore

Berlusconi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. Il contagio probabilmente era avvenuto nella redienza provenzale della figlia Marina dove aveva trascorso qualche settimana di vacanza insieme alla famiglia, prima di recarsi alla villa di Porto Rotondo in Sardegna e scoprirsi positivo al Coronavirus. Positiva anche la figlia maggiore che si trova in isolamento insieme al marito e ai figli.