La 'vendetta' della compagnia contro il gestore del rifornitore più caro d’Italia

Un primato poco invidiabile quello di una pompa di benzina di Trani, in Puglia. È la più cara d’Italia. Mentre i prezzi salivano ovunque e sfioravano i 2 euro, qui lievitavano a dismisura: 2 euro e 34 centesimi per la benzina verde e 2 euro e 44 centesimi per i gasolio.

Prezzi esagerati, tanto che lo stesso gestore, in un’intervista diventata virale, avevo ammesso candidamente che nemmeno lui faceva rifornimento nella sua stazione di servizio. Ma perché i prezzi erano così alti? Il gestore ha dichiarato che era la Ip a decidere e il suo margine di guadagno era sempre di 3 centesimi a litro.

Parole sgradite alla compagnia petrolifera che ha risolto il contratto di somministrazione e comodato d’uso dell’impianto presentando ricordo per denunciare il danno all’immagine. Il gestore avrebbe violato la clausola che lo obbligava ad acquistare il carburante dalla società. I fratelli Centrone avrebbero dovuto rifornire l’impianto con 4 mila litri che, a quei prezzi, difficilmente, sostiene l’avvocato, avrebbero venduto.

Ora si attende la decisione dei giudici perché la vicenda è finita in tribunale. Intanto i gestori, non potendo più vendere benzina, continuano il lavoro nell’autolavaggio che si trova all'interno dell'area della stazione di servizio.