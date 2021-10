Chi è la carabiniera eroe e come ha convinto la mamma di tre figlie a non gettarsi dal ponte

Tragedia sfiorata nel Bellunese. A Perarolo, una donna che minacciava il suicido, lanciandosi da un ponte tibetano, è stata salvata dopo un dialogo di 4 ore da una Carabiniera, in servizio nella stazione dell'Arma di San Vito di Cadore (Belluno). La donna, madre di tre figli, aveva raggiunto il centro del ponte e minacciava di lanciarsi nel canalone sottostante, profondo 80 metri.

Salvata dopo una trattativa di 4 ore

Il salvataggio è avvenuto lunedì mattina. La donna aveva già scavalcato le protezioni del ponte tibetano, con le gambe a penzoloni nel vuoto e impediva a chiunque di avvicinarsi. La giovane carabiniera, giunta sul posto con un collega, è riuscita ad avvicinarsi, pur restando a distanza, e seduta sulla passerella ha instaurato un fitto dialogo con l'aspirante suicida. Un confronto di quasi 4 ore, che ha fatto leva quando la militare dell'Arma ha parlato alla donna dei suoi tre figli convincendola a desistere.

Chi è la carabiniera eroe

A salvare la vita della donna trevigiana che ha tentato di togliersi la vita per una serie di problemi economici si chiama Martina Pigliapoco, 26 anni il prossimo dicembre, marchigiana di Osimo, carabiniera semplice in servizio a San Vito di Cadore. È rimasta per 4 ore a parlare, a cercare un punto di contatto e alla fine l'ha trovato. "Non voleva che mi avvicinassi, ho cercato di farle capire anche con il linguaggio del corpo che ero lì per aiutarla - ha raccontato a Repubblica -. Mi sono seduta a terra con le gambe incrociate, come una bambina. Da quella posizione era impossibile fare movimenti repentini, questo è il messaggio che volevo darle. E così ho conquistato la sua fiducia", ha detto la 26enne.

"La mia paura era di vederla precipitare nel vuoto"

"Mi sono sentita veramente utile nel fare questo lavoro e orgogliosissima di averla aiutata”. L’eroica carabiniera ha raccontato a Repubblica di come ha convinto la mamma di tre figlie a non gettarsi dal ponte. "La mia paura era di vederla precipitare nel vuoto. Dopo tre ore di stallo l’ho guardata e ho pensato a mia mamma. Cosa le direi se fosse in una situazione simile? Ho seguito il cuore e, di lì a poco, ci siamo prese per mano. “Voleva morire, poi ci siamo abbracciate e pianto insieme”.

Zaia: “Un eccezionale esempio di coraggio”

La madre ha scavalcato nuovamente il parapetto, si è riportata sul ponte ed è stata presa in cura dai soccorritori. Un gesto, quello della militare, che ha ricevuto il plauso del presidente del Veneto, Luca Zaia: "Un eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo e di grande capacità di interagire con chi è in difficoltà. La carabiniera ha affrontando con successo una circostanza estremamente difficile. Situazione che ha saputo risolvere anche grazie a intelligenza e tanta sensibilità".