Battisti: 'Ormai è tutto finito. Sono malato e cambiato'

Roma, 15 gen. (askanews) - "Mi dite in quale parte del mondo mi trovo?", "Ormai è tutto finito! ho 64 anni sono malato, sono cambiato!", "Non mi dichiaro innocente ma nemmeno mi accollo tutto ciò di cui mi accusano...". Come ha rivelato l'ex deputato sardo Mauro Pili su Facebook, sarebbero queste le prime parole di Cesare Battisti arrivato nel carcere di Oristano, espresse dall'ex terrorista dei Pac in un colloquio avuto con il direttore del carcere."A colloquio con il direttore del carcere rientrato per la grande occasione dalle ferie il criminale Battisti tenta la strada della vittima - scrive poi Pili - E poi siccome si dichiara malato pensa già ad un centro clinico, che ad Oristano non c'è. Quindi fuori dall'isolamento!iniziano le strategie difensive! dalle spiagge all'isolamento diurno"L'ex parlamentare poi si scaglia contro la decisione di portare Battisti nel carcere della "cayenna sarda": "Ribadisco: il carcere di Oristano ha carenze di personale, mancano non meno di 100 agenti, il carico criminale è insopportabile per via di centinaia di capomafia e capi clan. Battisti deve essere portato altrove in carceri di massima sicurezza considerato che quello di Oristano nasce come carcere ordinario!".