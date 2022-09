Picchia il cane in spiaggia con l’asta dell’ombrellone: l’animale reagisce e lo azzanna al volto. E’ grave

Un 35enne stato azzannato dal suo stesso cane che ha deciso di ribellarsi alle bastonate del padrone . L’uomo è finito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo , dove si trova, in prognosi riservata , nel reparto di Chirurgia maxillofacciale. L'episodio è avvenuto sulla spiaggia Marinella di Porto Empedocle.

L’aggessione

Secondo i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena , l’uomo era in spiaggia con i suoi due cani, un barboncino e un chow chow, poi non si sa per quale motivo ha preso l’asta dell’ombrellone e ha iniziato a picchiare quest’ultimo. L’animale nonostante le piccole dimensioni ha reagito azzannandolo al volto e provocandogli altre gravi ferite in varie parti del colpo Altre persone presenti all’accaduto hanno raccontato di aver visto l’uomo impugnare il bastone dell’ombrellone e poi picchiare il secondo cane, un barboncino, e per questo motivo il chow chow si sarebbe ribellato al padrone, mordendolo.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure al 35enne e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato caricato sul velivolo e trasportato in ospedale.

La denuncia

Non appena la notizia si è diffusa, sui social si sono riversati commenti di rabbia e sdegno nei confronti del 35enne In seguito a quanto accaduto al lido Marinella di Porto Empedocle, secondo quanto reso noto dal ‘Corriere della Sera’ l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha inviato alla procura di Agrigento una denuncia nei confronti dell’uomo per maltrattamento di animali.