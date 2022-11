Covid, Bassetti: 'Basta con il 'tamponificio' o fra due settimane si blocca l'Italia'

E’ la battaglia finale per vincere contro il Covid. E, paradossalmente, è una battaglia che va esattamente in direzione opposta, ostinata e contraria, rispetto a quello che si doveva fare un anno fa e due anni fa: i tamponi. E a lanciare la battaglia finale contro la dittatura del tampone è Matteo Bassetti, uno che ci ha sempre messo la faccia, che ha subito insulti, minacce e violenze per le sue battaglie sui vaccini, ma che ha il punto di vista privilegiato del lavoro in corsia per poter esprimere i suoi giudizi.

Come sempre, si parte dai numeri e, come sempre, facciamo della Liguria il nostro osservatorio privilegiato. Non solo perché è la regione di Bassetti, ma soprattutto perché è la più anziana d’Italia, quindi quella con la popolazione più a rischio. Tanto da essere finita nel mirino di alcune tabelle nazionali che non tengono conto di tali specificità e soprattutto sono modulate su situazioni molto diverse degli anni scorsi, quando la malattia era proprio un’altra malattia.

Gli ultimissimi dati odierni dicono che “è di 43 pazienti la media giornaliera di ricoverati Covid positivi negli ospedali della Liguria a fronte di 31 dimissioni al giorno, con 355 i posti letto occupati per media intensità e 10 in terapia intensiva. La popolazione vaccinata con la quarta dose ad oggi è di 164.182 cittadini, pari al 13.33% dei liguri”. Filippo Ansaldi, direttore generale dell’agenzia sanitaria regionale Alisa, una sorta di SuperAsl, è un medico che vive di statistica e spiega: "Stiamo assistendo dall’inizio del mese di novembre ad un aumento di tutti gli indicatori, con la curva dell’incidenza in crescita, come l’indice di RT a 1,2, e i dati ospedalieri sono conseguenti".

E a partire da questi dati intervengono il presidente della Regione Giovanni Toti, che fino a poche settimane fa è stato anche assessore alla Sanità e il suo successore Angelo Gratarola, che è un tecnico nel senso pieno della parola, e fino al giorno prima di insediarsi in assessorato ha guidato il pronto soccorso del Policlinico San Martino, che è l’ospedale più grande d’Europa, e il dipartimento regionale di emergenza-urgenza, cioè tutte le terapie intensive e i pronto soccorso.

Insomma, un osservatorio assolutamente privilegiato e Toti e Gratarola spiegano: "Una parte dei pazienti che giungono al pronto soccorso per patologie che nulla hanno a che vedere con il Covid scopre di essere positiva solo perché c'è l'obbligo di eseguire il test. Dal momento in cui questo test risulta positivo comincia una separazione di questi malati rispetto al loro naturale percorso di cura e questo ha due implicazioni: da un lato soffoca gli ospedali, generando bolle di pazienti positivi o la conversione di interi reparti, e dall'altro rischia di portare all'indebolimento delle cure per la malattia per la quale il paziente è entrato in pronto soccorso. Riteniamo quindi che il Covid, essendo endemico, debba essere assimilabile ad una sindrome influenzale e di conseguenza si debba pensare ad un cambio sostanziale di approccio dei protocolli ministeriali".

Di fronte a tutto questo, all’apertura di un nuovo reparto Covid al Policlinico San Martino, dove lui è direttore della Clinica di Malattie Infettive e coordinatore di tutti gli infettivologi liguri, Matteo Bassetti spiega: "Oggi siamo di fronte a un virus profondamente diverso. Ormai ogni italiano ha la protezione o perché è guarito o perché è vaccinato. Va poi ricordato che la variante Omicron crea scenari evidentemente molto meno aggressivi. Si tratta quindi di mettere sullo stesso piano il Covid con molti altri virus respiratori. E allora l'invito diventa quello di ritornare a mettere al centro il malato e non il tampone: dobbiamo curare i pazienti per quella che è la loro patologia di base.

Se accedono al pronto soccorso, per esempio per un problema cardiologico - dice lo specialista -, andranno in cardiologia, e lì ci saranno bolle specifiche per le quali, evidentemente, saranno isolati dagli altri in caso di positività. Usare invece la 'rete a strascico', facendo tamponi a tutte le persone che arrivano al pronto soccorso e nei reparti, arrivando persino a svolgere un'attività di screening, sta facendo nuovamente intasare il sistema. La differenza è che, mentre nel 2020 e nel 2021 il sistema si ingolfava perché c'erano persone malate, oggi il sistema si rischia di ingolfare perché ci sono dei tamponi positivi: questo evidentemente non è fare i medici, non è fare medicina, ma è correre dietro un campione biologico. L' approccio deve profondamente mutare e mi auguro che su questo ci sia una presa di posizione da parte del ministero. Altrimenti si rischia tra due settimane di mandare nuovamente in blocco il nostro sistema sanitario".

La Repubblica dei tamponi non ha più ragion d'essere

Insomma, la Repubblica dei tamponi non ha più ragion d’essere: “Fare oggi il tampone a chi è asintomatico – spiega ancora Bassetti - è sbagliato e sovrastima il dato dei casi. Lasciamo i tamponi unicamente a chi ha sintomi e alle persone più fragili, per le quali si possono usare antivirali e monoclonali nelle prime fasi della malattia. Basta tamponi! Mettiamo fine a questo business inutile che non serve a nulla se non a complicare la gestione degli ospedali, e non solo. Non si può oggi continuare a affrontare questa infezione con le stesse regole di due anni fa. Urge un cambio di passo immediato. Continuando così tra due o tre settimane rischiamo una nuova paralisi. Non solo degli ospedali, ma anche delle attività produttive e delle scuole. È incredibile che dopo quasi tre anni siamo ancora qui a parlare di asintomatici con tampone positivo: siamo rimasti gli unici. Insieme alla Cina”.

E c’è anche una ricetta alternativa, lanciata dall’epidemiologo più amato sui social, come testimonia un recente studio che lo mette nettamente al primo posto con 263mila interazioni: “Mettiamo in protezione i fragili e gli anziani con i richiami vaccinali e raccomandiamo agli stessi, a cui va il richiamo, l’utilizzo della mascherina. Ma smettiamola di tamponare tutto e tutti come se non vi fosse un domani. Solo così potremo evitare un nuovo blocco ospedaliero determinato, non da malati gravi, ma tamponi positivi. Torniamo a mettere al centro il paziente. Non i tamponi positivi”.

Anche perché i problemi sono altri, come testimonia Bassetti che vive anche in corsia e quindi ha l’osservatorio più diretto. La scorsa settimana, ad esempio, il lunedì ha avuto una brutta sorpresa: “Non è bello tornare in reparto dopo il weekend e trovare quattro nuovi pazienti con più di 75 anni con polmoniti Covid che non hanno fatto dose di richiamo in questo 2022. Bisogna spiegare a fragili e anziani che se non hai fatto alcuna dose nel 2022 rischi grosso.

C’è molta circolazione virale sia di influenza che di Covid. Il clima sta aiutandone la diffusione che è massima in tutte le fasce di età. Mi pare assurdo continuare a vedere pazienti anziani che vengono ricoverati perché non si sono mai vaccinati o perché non hanno fatto il richiamo nel 2022. Liberi di fare come vogliono, anche se credo abbiano commesso un grave errore. Se continuiamo così senza che i fragili e gli anziani facciano il richiamo sarà un Natale “malato”. Insomma, in due settimane ci giochiamo l’operatività degli ospedali, del Paese. E il Natale. Siamo ancora in tempo per salvare tutto.