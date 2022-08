Barca si impenna e finisce contro le bricole, feriti coniugi

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Una barca a motore è finita contro le palificazioni che delimitano il canale 'Novissimo', tra Valli di Chioggia e Codevigo, sbalzando i due occupanti in acqua, contro l'elica. I due, una coppia di coniugi, sono rimasti feriti, e dopo le prime cure ricevute sul posto da parte dei sanitari del Suem 118, sono stati trasportati all'ospedale. Sul luogo dell'incidente, un canale che si stacca dalla laguna prospicente Chioggia e porta verso l'interno, sono arrivati i pompieri, con i sommozzatori e l'elicottero. I vigili hanno soccorso in acqua i due feriti, e poi hanno messo in sicurezza l'imbarcazione, che era rimasta inclinata sopra le 'bricole'. (ANSA).