Dalla Barbagia alla Sicilia, le isole protagoniste del fine settimana fuori porta

Gavoi, Lula e Meana Sardo: “Autunno in Barbagia” si fa in tre. Il 5 e il 6 ottobre saranno questi i borghi in cui farà tappa la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico della Sardegna. A Gavoi - noto per la cultura pastorale e la produzione del Formaggio D.O.P Fiore Sardo - si possono ammirare le tipiche case in granito dell’architettura barbaricina molto ben conservate, lasciandosi trasportare alla ricerca degli scorci inaspettati arricchiti dai profumati balconi ¬fioriti. Il paese di Lula si sviluppa invece in un’area di grandi bellezze naturalistiche ai piedi del gigante calcareo del Mont’Albo; le aspre superfici del complesso calcareo dolomitico custodiscono una ricchissima vegetazione che rappresenta circa un terzo della flora sarda. In uno scenario incantato e caratterizzato da boschi, colline e sorgenti naturali, Meana Sardo è infine un paese ricco di suggestioni, dalle dee madri mediterranee alla leggenda di Maria Incantada, fata del nuraghe.

L'Ottobrata Zafferanese

Dalla Sardegna alla Sicilia, i migliori prodotti siciliani saranno in bella mostra, tutte le domeniche del mese, all’Ottobrata Zafferanese. Tutto partì all'inizio degli anni Ottanta come una semplice mostra-mercato di prodotti tipici: oggi l’evento di Zafferana Etnea (Catania) attira migliaia di visitatori da tutta l’isola e non solo, che possono così assaggiare e conoscere il processo produttivo dell’uva, del vino, della mostarda e del miele dell’Etna, fino ai funghi porcini, le castagne, l’olio, le olive e le conserve. Ampio spazio verrà dedicato anche ai prodotti artigianali, con tutto il percorso che attraversa il centro storico impreziosito dalle mostre degli antichi mestieri ormai in via di estinzione: scultori del legno e della pietra lavica, pittori di sponde di carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori del ferro battuto e pupari. L'Ottobrata zafferanese è insomma una manifestazione complessa, ricca di diverse sfaccettature, che affianca alle sagre principali convegni e dibattiti sui temi inerenti alla tutela e al riconoscimento delle qualità dei prodotti locali, proiezioni di documentari ed escursioni alla scoperta dei luoghi più affascinanti del territorio.

La Sagra dell'uva

In Valle d’Aosta, lo splendido borgo medievale di Donnas - famoso per il rinomato vino rosso “Donnas”, primo vino D.O.C. della Regione - aprirà le sue porte il 5 e il 6 ottobre per la Sagra dell’Uva. Alla festa dedicata all’uva si potrà partecipare alla cena di degustazione che proporrà i piatti di cultura culinaria della Bassa Valle abbinati ai vini locali e, la domenica, al Pranzo dei vignerons aperto a tutti; come ogni anno, tra le uve migliori verrà assegnato l’ambito Grappolo d’oro. Saranno insomma due giorni tutti da vivere in un centro nel quale la storia è passata, lasciando segni indelebili: è il caso dei palazzi storici con le finestre del ‘500, gli affreschi e i portali in noce, proseguendo con il Palazzo Enrielli fino ad arrivare alla strada romana e al suo arco scavati nella roccia.

La Sagra del Tartufo

Intanto a Canterano, piccolo gioiello in provincia di Roma, fervono i preparativi in vista della Sagra del Tartufo: per due fine settimana – il 12 e il 13 e il 19 e 20 ottobre – sarà celebrato “l’oro nero” rigorosamente locale e raccolto nei boschi che circondano il borgo, considerato fra i più belli d’Italia.