Positivi dal Bangladesh favoriti anche da certificati covid falsi: potrebbero essere 600 i casi a rischio

Il ministro della Salute Roberto Speranza non ha avuto dubbi. Quando ha saputo che solo sul volo Dacca-Roma atterrato a Fiumicino i positivi al Coronavirus erano già 21, prima ancora che terminassero tutti i test ha detto basta: stop agli aerei dal Bangladesh, almeno per una settimana, almeno finché non si troverà un modo più sicuro per gestire le misure di sicurezza per certi arrivi. "La quarantena per chi viene da Paesi extra Ue ed extra Schengen - ha detto il ministro della Salute - è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza".

Alcuni avevano la febbre

Alla fine i positivi sono risultati anche di più: trentasei sullo stesso aereo. Alcuni con la febbre, tanto da far presumere che avessero già i sintomi quando sono saliti sul velivolo a Dacca, senza che nessuno li fermasse, forse - stando a quanto scrive il Messaggero - “anche a causa dei falsi certificati di negatività rilasciati da alcune cliniche locali”. In ogni caso, se non ci fossero stati i tamponi decisi dalla regione Lazio, e la procedura fosse stata quella normale, ora avremmo 36 persone col coronavirus in giro per Roma e il Lazio.

Almeno 600 a rischio

Ma c’è di più: gli esperti della regione calcolano che nelle ultime settimane almeno 600 positivi in arrivo dal Bangladesh e da altri Paesi ad alta circolazione del virus potrebbero essere entrati nel nostro Paese, ed ora potrebbero aggirarsi pericolosamente per le nostre strade, rappresentando un veicolo di potenziale diffusione del virus.

Per questo a un certo punto il ministro Speranza ha deciso di sospendere tutti i voli in arrivo dal Bangladesh. Del resto è il ministro della Salute che in Europa ha mantenuto la linea più prudente, tenendo in piedi la quarantena anche per la lista di 15 nazioni extra Ue a cui sono state riaperte le porte. Bisogna – a suo avviso – non sprecare i sacrifici fatti in questo periodo arginando di conseguenza il rischio di “importare contagi dall'estero”.

Allarme per i positivi provenienti dal Bangladesh (Ansa)

Tutti ricoverati

Intanto i 36 positivi di lunedì sono stati ricoverati al Covid Hospital di Casal Palocco (alla periferia di Roma). Tutte le altre persone provenienti dal Bangladesh resteranno in isolamento per 14 giorni in hotel affittati dalla Regione, tranne quattro ai quali – essendoci le condizioni - è stato consentito di stare in isolamento a casa.

Alcuni dei positivi – come si legge sul quotidiano romano - erano diretti a Roma o nel Lazio, ma la maggioranza si proponeva di raggiungere la Romagna per lavorare nelle strutture turistiche. Altri invece sono dei commercianti.

Campagna di sottoposizione a tampone

A Roma comunque si tenta di identificare anche i cittadini bangladesi che potrebbero essere stati contagiati in precedenza. Per questo motivo è iniziata una campagna di sottoposizione a tampone, d’intesa con l'associazione degli immigrati di quella comunità e con i leader religiosi.

Tra i casi di arrivi pericolosi nella Capitale e nel Lazio potrebbero rientrare tuttavia anche quelli dall’India (una signora è stata trovata positiva ieri), dagli Usa e da alcuni Paesi dell’America latina come il Brasile.