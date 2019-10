Bandiere a mezz'asta, Trieste a lutto

(ANSA) - TRIESTE, 5 OTT - Trieste ferita. Trieste listata a lutto. Bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici cittadini a cominciare dalla Questura dove in tarda mattinata si è tenuta una cerimonia alla presenza, fra gli altri, del Questore, Giuseppe Petronzi, dei tanti colleghi, di rappresentanti di tutte le Forze dell'ordine e di tanti cittadini per commemorare i due agenti morti ieri in una sparatoria. Serrande abbassate dalle 12 alle 12:30 degli esercizi commerciali. In una città in cui dal 2 ottobre fervevano i preparativi in vista della grande festa della Barcolana, la regata più affollata del mondo che sarà disputata domenica 13 ottobre, è stato listato a lutto anche il simbolo di dell'edizione 51: l'installazione a forma di sardone gigante e soprannominato 'Alice' - realizzata interamente con 10 mila bottiglie di plastica - e inaugurata ieri in Unità d'Italia. In segno di rispetto per le vittime e i loro familiari, la manifestazione ha scelto di sospendere tutte le attività previste per oggi.