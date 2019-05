Bandiere Blu, premiate 385 spiagge: Liguria al top, poi Toscana

Roma, 3 mag. (askanews) - Sono 183 i Comuni (per complessive 385 spiagge, circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale) che hanno ottenuto il riconoscimento "Bandiere Blu 2019", 8 in più rispetto i 175 dello scorso anno: 12 sono i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. In totale si tratta di 183 località rivierasche e 72 approdi turistici.Le Bandiere Blu, giunte alla 33ma edizione, sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e presentate alla presenza dei sindaci in una cerimonia di premiazione a Roma alla sede del CNR.In particolare, la Liguria sale a 30 località con tre nuovi ingressi e guida la classifica nazionale; segue la Toscana con 19 località; la Campania rimane a 18 Bandiere; con 15 località seguono le Marche che perdono due Bandiere, ma segnano un nuovo ingresso.La Sardegna è presente con 14 località con un nuovo ingresso, mentre la Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13 Bandiere perdendone due; la Calabria va a quota 11, con due nuovi ingressi, mentre l'Abruzzo sale a 10con l'ingresso di un lago; il Lazio arriva a 9, con una nuova entrata, il Veneto conferma le sue 8 Bandiere; l'Emilia Romagna conferma le sue 7 località, come la Sicilia che ne guadagna una passando a 7 Bandiere.La Basilicata va a 5 con un nuovo ingresso e il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere dell'anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera.Quest'anno vengono incrementate le Bandiere sui laghi con 17 località. Si registra il nuovo ingresso in Abruzzo, mentre si confermano le 3 località del Piemonte, rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 località e la Lombardia con 1.