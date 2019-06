Ballottaggi: alle 16 costituiti i seggi

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Si sono costituiti, alle ore 16 in punto, i seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Dopo la costituzione vengono autenticate le schede e viene aperto il plico che contenente il bollo della sezione; viene apposto anche il timbro nell'apposito spazio. All'atto dell'insediamento del seggio il presidente fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati potranno esercitare il loro diritto al voto; analoga cosa avviene peri detenuti carcerati. Vengono poi presentati gli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi. Concluse tutte le operazioni, il presidente sigilla l'urna (o le urne), chiude i plichi contenenti atti, verbali e timbri e rimandale operazioni alle ore 7 del giorno successivo, domenica 9 giugno. Fa quindi sfollare la sala dagli estranei e provvede alla chiusura della stessa.