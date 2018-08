Funerali delle vittime del Ponte, Bagnasco: 'Genova non si arrende'

"Il viadotto è crollato: esso - com'è noto - non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della Città". Così il cardinale Angelo Bagnasco ha parlato commosso nell'omelia che ha pronunciato alle esequie delle vittime del crollo del Ponte Morandi, in corso a Genova presso la Fiera. Presenti le più alte cariche dello Stato a cominciare da Sergio Mattarella che prima si è recato nel luogo della tragedia. Sono stati accolti con un applauso anche i membri del governo, tra cui il premier Conte, i ministri Salvini e Di Maio. Fischiati invece alcuni esponenti dell'opposizione.

"Genova però non si arrende", ha detto l'arcivescovo del capoluogo ligure: "L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare"."Come altre volte - ha detto ancora Bagnasco - noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo", ha detto Bagnasco suscitando gli applausi dei presenti. Altro applauso quando il cardinale ha citato la "generosa professionalità" dei Vigili del fuoco che da due giorni stanno scavando sotto il ponte crollato. "Ci auguriamo che i numerosi sfollati non solo trovino temporanea ospitalità, ma che possano ritrovare presto il necessario calore della casa", ha aggiunto inoltre l'arcivescovo di Genova.

Ai funerali di Stato hanno aderito solo 19 famiglie delle 41 vittime del disastro. "Non vogliamo passerelle - hanno detto - vogliamo sapere chi sono i colpevoli". Il ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha affermato "di non poterli biasimare".

Nel Napoletano i funerali del camionista

In tanti hanno preso parte stamattina ai funerali di Gennaro Sarnataro, il camionista di Casalnuovo (Napoli) morto nel crollo del ponte Morandi di Genova. Gremita la chiesa dell'Addolorata di Tavernanova, località del comune di Casalnuovo: i familiari, gli amici hanno voluto dire addio all'autotrasportatore che quel giorno tornava dalla Francia per lavoro. Oggi, in segno di vicinanza alla famiglia Sarnataro, il sindaco di Casalnuovo ha proclamato lutto cittadino.