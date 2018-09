La badante che ha accoltellato i passanti aveva già colpito. Era sotto l’effetto di farmaci e droga

Era sotto l’effetto di alcolici e farmaci la badante polacca di 58 anni che sabato scorso, a Canneto sull'Oglio, ha ucciso a coltellate Paola Beretta di 54 anni, nel Museo del Giocattolo. Ferite tre persone La bibliotecaria non è stata l’unica vittima di Barbara Chmurzynska, la 58enne ha ferito altre tre persone, due delle quali in strada: un sessantaseienne di Cremona, Davide Barisani, è stato colpito (ma è già stato dimesso dall’ospedale), mentre Davide Malinverno, 30 anni, di Asola, è ancora ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto in elisoccorso. Si trovavano tutti nella piazzetta vicino al Museo del giocattolo, dove la donna è piombata impugnando due coltelli. A fermare la furia omicida della badante è stato il comandante della polizia locale di Asola, Marco Quatti. Ecco come ho fermato la donna “In quei momenti — racconta al Quatti che si trovava fuori servizio — l’adrenalina è tantissima, ma poi ci si rende conto di cosa è accaduto. Fortunatamente, dopo aver soccorso l’anziana che era caduta dalla carrozzella, ho alzato lo sguardo per cercare aiuto. Così mi sono accorto che quella donna stava avanzando verso di me con i due coltelli da macelleria in mano. Se non mi fossi guardato intorno, probabilmente avrebbe colpito pure me . Io le dicevo 'mettili giù'- e lei mi urlava 'vai via', finché non si è avvicinato un mio amico in bici e io le ho lanciato la bici sulle gambe, disorientandola. Un'altra persona le ha dato una bastonata sulla mano, poi le ho dato un calcio sulla pancia e lei ha mollato i coltelli e poi è stato facile immobilizzarla” La testimonianza La Rai ha intervistato un collega della vittima, un uomo che lavora al Museo Civico di piazza Gramsci, dove si è verificato l’omicidio: “Ho sentito delle urla – racconta il testimone - ero di servizio al piano superiore poi siamo corsi immediatamente giù per vedere cosa stesse succedendo e abbiamo quindi chiamato i soccorsi. Quindi siamo scesi in piazza per dare una mano, poi la gente è riuscita a bloccare la signora. La vittima era una dipendente comunale – ricorda il collega - dava una mano, era anche una guida museale, una brava persona che lavorava qui da tanti anni. Un altro volontario – conclude - ha preso tre coltellate alla schiena, adesso sta bene ma se l’è vista brutta” Il precedente Barbara Chmurzynska, accusata di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio, ora è in carcere a Mantova. Per lei è stata disposta la perizia psichiatrica Inoltre gli agenti hanno scoperto che già nella notte tra venerdì e sabato la badante aveva tentato di accoltellare per strada Paola Visini, titolare col marito di una trattoria in centro paese. Dopo quella prima aggressione la donna sarebbe rientrata a casa dell’anziana assistita e, a quanto pare senza dare segni di squilibrio, sarebbe rimasta con lei fino al sabato pomeriggio. Ora la signora Buccella è ospite di alcuni familiari mentre molti, in paese, si chiedono perché la polacca, dopo la prima aggressione, non sia stata rintracciata dalle forze dell’ordine e fermata. False generalità La badante, che ai carabinieri è apparsa molto confusa dopo l'arresto, ha inizialmente fornito delle false generalità, raccontando di essere ucraina ma i controlli l'hanno smentita. I militari, coordinati dal comandante provinciale Fabio Federici, stanno ora ricostruendo nel dettaglio la vita della donna, che non da molto tempo di trovava a Canneto, per cercare di capire come sia arrivata a tanto. Stando ad alcuni documenti in possesso degli inquirenti, la badante sarebbe arrivata a Canneto dalla Sicilia non più di una decina di giorni fa per prendersi cura de Luciana Buccella, un’anziana residente in paese e che — in modo quasi miracoloso — non è stata nemmeno sfiorata dalla follia della 58enne.