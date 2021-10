'Baby gang' rapina tredicenni a una sagra, 5 denunciati

(ANSA) - PARMA, 05 OTT - Fanno parte di una 'baby gang che il 19 settembre, in occasione della sagra della Croce di Collecchio (Parma), aveva circondato e aggredito un gruppo di tredicenni per rapinare portafogli e cellulari. Il raid aveva permesso al 'branco' di fuggire con il portafoglio di una delle vittime prese di mira senza che nessuno dei tanti presenti intervenisse. Il gruppo di giovani rapinatori è stato però individuato dai carabinieri dopo una lunga indagine, resa difficile anche dal fatto che nessuno aveva segnalato l'aggressione al 112. Solo quando i genitori delle vittime sono andati in caserma per sporgere denuncia sono iniziati gli accertamenti. Gli autori della rapina sono cinque minorenni, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni già gravati da diversi precedenti di polizia, e residenti in provincia di Parma. A loro carico è scattata una denuncia alla Procura minorile per rapina aggravata in concorso. Alcuni dei denunciati pochi giorni dopo, sabato 25 settembre sempre al luna park della sagra, si erano resi protagonisti anche di una rissa. In quel caso i carabinieri erano intervenuti immediatamente denunciando sei ragazzi. (ANSA).