Baby gang, cinque minorenni arrestati a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Operazione dei carabinieri di Torino contro le baby gang. Cinque minorenni, accusati di rapine aggravate e violenze, sono stati arrestati. Si tratta, secondo gli investigatori, di appartenenti a due gruppi violenti, distinti e non collegati tra di loro, ritenuti responsabili di rapine avvenute in centro a Torino e in provincia.Tra i colpiti dalle misure cautelari ci sono un 15enne e un 16enne che il 17 gennaio, il 12 febbraio e il 7 maggio scorsi hanno rapinato le loro vittime di soldi, altri oggetti di valore e telefonini.

In un caso si sono fatti consegnare un paio di scarpe. Le rapine sarebbero avvenute a Venaria, davanti a un noto fast food, e a Torino in via Rossini e in via Buniva. Altri tre 17enni, di origine marocchina, sono invece accusati per due episodi di rapina aggravata e uno di furto con strappo, commessi in tre giorni agli inizi di luglio, sempre a Torino, in zona centro e San Salvario. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di appurare che i giovani, dopo aver individuato le vittime, le circondavano per intimidirle, e poi strappavano le collane in oro che indossavano. Per la ricostruzione dei fatti sono risultate importanti, oltre alle testimonianze, le immagini delle telecamere di sicurezza. (ANSA). .